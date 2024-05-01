Розкажи бабусі про очищення судин

Ймовірно, ви чули, що причиною інсультів та інфарктів є відкладання чогось там (холестерину) на судинах, що призводить до закупорки судин. Реклама та нетрадиційна медицина пропонують величезну кількість способів «очистити» ваші судини. Від різноманітних настоянок, БАДів, до крапельниці в лікарні та санаторних процедур. Але судини — не труби, їх не очистити так просто. Поліпшення стану судин вимагає постійної, систематичної роботи, а не миттєвих рішень.

Чому люди хочуть «почистити судини»

Перш за все через страх, що станеться інфаркт чи інсульт або інше погіршення здоров'я, яке призведе до порушення звичного стилю життя, чи навіть передчасної смерті. А ще тому, що дуже хочеться отримати дієвий короткий курс пігулок, процедур чи крапельниць, без зусиль та з мінімальними витратами. Але, на жаль, це працює не так.

Роль судин у розвитку інфаркту чи інсульту

- Високий рівень холестерину у крові призводить до утворення атеросклеротичних бляшок на стінках судин.

- Паління, високий артеріальний тиск, цукровий діабет та інші хронічні захворювання також роблять судини вразливими.

- Всі ці фактори сприяють порушенню згортання крові, що збільшує ризик утворення тромбів.

- Тромби можуть заблокувати просвіт вже звужених через атеросклероз судин і порушити рух крові у певній ділянці. Як наслідок — виникає інфаркт або інсульт.

Як правильно дбати про здоров’я судин

На причини інфаркту чи інсульту неабияк впливає спосіб життя та цілий ряд захворювань. Немає «магічної таблетки», яка могла б вплинути на всі ці фактори. Важливо звертатись до свого сімейного лікаря або лікарки, щоб, залежно від віку, статі та факторів ризику пройти обстеження, яке необхідно саме вам, та, у разі потреби, підібрати ефективне лікування. Зазвичай цілий ряд хронічних хвороб лікується до кінця життя, і не лише препаратами, потрібно коригувати спосіб життя. Жодних коротких курсів лікування немає.

Що можна зробити самостійно

- приділяти хоча б 150 хвилин щотижня комфортній фізичній активності;

- харчуватись за принципом тарілки здорового харчування;

- підтримувати психічне здоров'я;

- не палити;

- обмежити вживання алкоголю;

- контролювати свою вагу.

Іноді може здатись, що набагато простіше пройти курс якогось лікування протягом 10 днів, ніж дбати про себе все життя. Але тільки своєчасне виявлення захворювань, їхній контроль та щоденні корисні звички допоможуть вам максимально зберегти якість та тривалість життя.

Більше інформації про профілактику серцево-судинних захворювань – на сайті громадської спілки «Твій сімейний лікар».