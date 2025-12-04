LB.ua поговорив із Ольгою Решетиловою про це, а також про переведення, здоров’я військовослужбовців, зловживання в армії на різних рівнях, проблему і причини СЗЧ, перевірку в штурмових полках, реформу ТЦК та СП і довіру у війську.

Паралельно уповноважена готувала законопроєкт для створення Офісу. Та досі він повноцінно не запрацював, процедури для запуску держустанови тривають. Водночас в Раді через спам правок застряг інший документ, який має розширити повноваження омбудсмана.

«Ох мені тоді прилетіло критики», — жартома згадує Ольга. І це не дивно. Із завданнями, які стоять перед її командою, практично неможливо догодити всім. Бо часто ситуації не однобічні і, як вона сама говорить, треба шукати баланс.

За цей рік вона, попри ще не створений Офіс, була активно залучена в теми, які турбують військовослужбовців і їхні родини. Розбирала ситуації, де бійців відмовлялися відпускати командири, озвучувала непопулярні думки щодо мобілізації та ТЦК, а саме — що доставленням військовозобов’язаних, які порушили правила обліку, мають займатися поліцейські, складаючи протоколи.

Фото: Facebook/Ольга Решетилова Ольга Решетилова

Пані Ольго, нещодавно на стрімі в Сергія Стерненка ви сказали, що найбільше запитів до військового омбудсмана надходить щодо відмови командування направляти на ВЛК військовослужбовця, який скаржиться на здоров’я. Пропоную з цього й почати.

Днями у Третьому армійському корпусі заявили, що вони запустили власну військово-лікарську комісію. Як вам такий підхід? Здається, це прецедент для Сил оборони.

Я сподіваюся, що це початок. Керівник Центральної військово-лікарської комісії Дмитро Мірошниченко ще під час переходу на армійські корпуси рекомендував створювати ВЛК на базі медичних батальйонів.

Це хороша ідея, яка дозволить розвантажити військові госпіталі і лікарів, щоб вони зосередилися на лікуванні поранених. А ці ВЛК зможуть взяти навантаження щодо визначення придатності.

Сподіваюся, що ця практика буде поширена на інші корпуси.

Чи вирішить це проблему, з якою до вас зараз звертаються?

В деякій мірі пришвидшить питання, тому що військовослужбовця не треба буде направляти в госпіталь, аби просто провести обстеження.

Але не думаю, що це вирішить глобального питання стану бійців, які воюють уже не перший рік. Плюс ми розуміємо, що через зниження планки за 402 наказом, до війська приєднуються далеко не всі в прекрасному стані здоров’я. І зрозуміло, що таких скарг буде все більше.

Тому формуванням окремих ВЛК ми це питання не вирішимо. Це питання системного стану здоров’я військовослужбовців і я би починала тут зі змін до 402 наказу та проходження базової загальновійськової підготовки, бо те, як вона відбувається в окремих навчальних центрах, на жаль, тільки погіршує стан новобранця.

Фото: Генштаб

Ви про навантаження і програму?

Програма для обмежено придатних є.

Питання в тому, що в штатах окремих батальйонів фактично немає медиків і це величезна проблема. Хоч зараз їм дозволили ввести в штат медперсонал, але за рахунок чинного штату. А оскільки в навчальних батальйонах і так не вистачає інструкторів, сержантів, виокремити посаду для медика — величезна проблема.

Відтак особливо зараз, в сезон загострення респіраторних захворювань, військовослужбовцю не надається кваліфікована допомога. Вони хворіють, мають ускладнення і дуже часто виходять із навчального центру зі ще гіршим здоров’ям, ніж мали до.

БЗВП має покращувати їхній фізичний стан, а не навпаки. І це треба змінювати.

Повернемося ще до теми ВЛК в медбатах — чи не бачите ви тут простору для зловживань? Що, можливо, висновок, який бійцю нададуть у підрозділі, може відрізнятися від того, який він отримав би в госпіталі.

Загалом це ВЛК нічим не відрізняється від тих, які у військових госпіталях. Тут теж залишається механізм оскарження рішення.

А зловживання можуть бути як у госпіталі, так і в корпусі, тому залишається питання оскарження висновку і ми сподіваємося, що як тільки запуститься Офіс військового омбудсмана, з цими скаргами можна буде звертатися до нас.

Я тут бачу зловживання з іншого боку, коли військовослужбовці перебільшують проблеми зі здоров’ям для того, щоб уникнути виконання бойового завдання. Часто ми бачимо “спалах” хвороб, коли підрозділ переміщується ближче до лінії бойового зіткнення.

Це теж створює велике навантаження на військові госпіталі. Тому визначення придатності цілком можливе на базі батальйонів.

Звісно, що потрібно контролювати, звісно, є простір для зловживання і власне тому, що цей простір є, створено Офіс військового омбудсмана.

Фото: EPA/UPG

З того ж стріму ваші слова «небагато здорових залишилося в армії і не надто здорові приходять в Сили оборони». Водночас все частіше звучать історії, як мобілізують багато людей із хронічними хворобами, проходить кілька місяців, вони, як то кажуть, «падають на больнічку», держава їх своїм коштом лікує, проводить операції, а далі їх або списують, або вони застрягають у штаті. Але до того ж вони отримують зарплату, забезпечення. На вашу думку, чи може взагалі держава зрозуміти, скільки коштів витрачається от на подібні історії?

Мені би хотілося, щоб уряд знайшов час порахувати, у скільки державі Україна обходиться неякісний і неефективний процес мобілізації. Зараз бачимо це в деморалізованості суспільства і критичних настроях, і це теж коштує державі дорого насправді. Але також важливо порахувати в грошах.

Я постійно зустрічаюся з такими ситуаціями. Ба більше, це і про випадки, коли мобілізують людей, які є опікунами батьків з інвалідністю або мають інші законні підстави для відстрочки.

Буквально один приклад. Один з таких мобілізованих у навчальному центрі звернувся до мене. Сказав, що готовий служити, йому все окей, але в нього недієздатна мама, а спеціальний догляд дорогий, і він не має таких коштів. Запитав, чи можна вирішити це. Я спробувала знайти вихід через волонтерів, але мені сказали, що тут єдине рішення — це приватні пансіонати. А це недешево.

Таких мобілізованих, що мають на руках якісь зобов’язання, чимало. І враховуючи, що догляд за людиною з інвалідністю — це важка робота, для цих мобілізованих перебування в навчальному центрі стає часто відпочинком. Я не кажу, що це масово, але вони, маючи право на відстрочку, не заперечують проти мобілізації а потім, коли справа доходить до розподілу у бойовий підрозділ, звільняються. А держава вже витратила ресурс.

Це все мало би відфільтровуватися на етапі ТЦК. Вони виконують критично важливу роботу, це правда. Якщо зараз ТЦК зупинять мобілізацію, фронт оголиться. Але в деяких центрах комплектування відбувають показникову історію — мобілізували, а там що буде, те буде.

Фото: facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП Чернівецький обласний ТЦК та СП

Як цю проблему вирішити?

Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що ми ніколи не відфільтруємо всіх, хто хоче зловживати можливостями держави. Питання в тому, щоби ми змінили підхід і почали обраховувати, скільки нам коштують погано налагоджені процеси.

Плюс це ж навантаження, яке такі ТЦК перекладають на командирів навчальних центрів і військових частин, тому що їм все одно доведеться цих військовослужбовців звільнити. І все це ресурси, які потрібно комусь витрачати там, де і так дуже тонко.

Тому я закликаю також військовозобов’язаних сумлінно ставитися до свого конституційного обов’язку і поновлювати облікові дані і, якщо виникають проблеми і їм показує, що вони у розшуку, то розбиратися самостійно, чому так сталося. Бо будьмо відверті, система Резерв+ недосконала і можуть виникати проблеми.

Бо держава не справляється, це колосальний пласт роботи, з яким важко впоратися без підтримки громадян.

До теми роботи ТЦК ще повернемося згодом. Зараз щодо другого найпоширенішого типу скарг — щодо переведень. Рік тому запустили відповідні рапорти в Армія+. І таке враження, що перші пів року після того завдяки розголосу і прискіпливій увазі до теми з боку команди Катерини Черногоренко, вашої команди, хвиля законних переведень відбулася.

У листопаді 2024-го Рада ухвалила закон про добровільне повернення із самовільного залишення частини. Навесні бригади почали відкрито говорити про те, що вони приймають після СЗЧ. І військові заговорили про такий спосіб переведення.

Яка ситуація зараз із переведеннями через Армія+?

Це дуже складне питання. Загалом перевірка, яку проводило Головне управління захисту прав військовослужбовців, показала, що абсолютна більшість запитів на переведення через Армію+ була виконана. Це треба враховувати. Тобто загалом інструмент працює.

Фото: Міноборони

Більшість питань, про які ми з вами говоримо, виникають через брак людей в Силах оборони. І в якийсь момент я почала отримувати скарги не тільки від військовослужбовців, яких не переводять, а й від командирів, у яких масово забирають людей. І тут дуже негативну роль відіграли кампанії розпіарених підрозділів, які прямо писали алгоритми військовослужбовцю, як йому перевестися до них через СЗЧ. Ми неодноразово перевіряли це, звертаючись від імені військовослужбовця з текстом “Хочу до вас, але командир не відпускає”. Вони одразу надсилали алгоритм, як це зробити.

І це також нечесно і несправедливо. Можна скільки завгодно говорити про те, що йдуть від поганих до хороших командирів. Ну це не завжди так. Якщо ми говоримо про Сили безпілотних систем, це непорівнювано з ДШВ чи піхотою. Але задачі треба виконувати і там, і там. І це було нечесно з боку тих підрозділів, які почали зловживати цією можливістю.

Власне через це “лавочка” з переведеннями по рапорту частково прикрилася. Тому що командири розуміли, що їм легше оскаржити переведення, ніж цілими підрозділами втрачати людей.

Але рапорт в Армія+ хороший не тільки тому, що в більшості випадків спрацьовує, коли у командира немає проблем із особовим складом.

Він також дає можливість проаналізувати, звідки хочуть піти і куди.

Фото: АрміяInform

І дуже часто ми бачимо відповідність по кількості скарг і кількості охочих перевестися. Бачимо також, де командир не дозволяє піти з його підрозділу з принципу, це вже питання до його лідерських якостей і це сигнал командуванню, що в цьому підрозділі є проблема. Я знаю про ці підрозділи і з нетерпінням чекаю запуску Офісу військового омбудсмана, щоб почати там перевірку.

Армія+ — хороший інструмент з багатьох точок зору, просто він як і багато інших інструментів напоровся на певну нечесність з боку і командирів, і військовослужбовців загалом.

Тому проблема з переведеннями залишилася. І важливо розбиратися, чому хочуть перевестися, чому забороняється. Бо буває підрозділ в гарячій точці і звідти хочуть масово піти, а командир зрозуміло не дає дозвіл. А бувають інші випадки.

Багато індивідуальних ситуацій і казати, що Армія+ заблокована, теж неправильно.

Тема СЗЧ зараз одна із найбільш обговорюваних у середовищі військовослужбовців. Бо вони самі стають заручниками ситуації, це їх теж демотивує, а проблема тільки зростає. Військово-політичне керівництво цю тему особливо не коментує і є враження, що навіть уникає. Але ну це ж слон у кімнаті. Чи відомо вам, чи досліджують це явище, його причини, і чи є взагалі спроби знайти рішення?

Цю тему військово-політичне керівництво точно не ігнорує. Це одна із головних тем всіх нарад та зустрічей, в яких я беру участь, починаючи від рівня Офісу президента і закінчуючи комітетами Верховної ради. І знаю що в Міноборони цю тему підіймають.

Тобто над вирішенням питання працюють і реально всі розуміють критичність ситуації.

Щодо причин СЗЧ, нічого нового я не скажу: перша і найпоширеніша — це демотивованість новобранців і якість мобілізації. Вони не хочуть служити і тікають з навчальних центрів або під час розподілу в бригади.

Друга — деморалізація і виснаження тих, хто на ЛБЗ. Знову питання в тому, що немає людей, бо люди тікають, не поповнюють бойові бригади і виходить так, що одні й ті самі довготривало перебувають на позиціях.

Людина 200 днів воює в дуже складних умовах, ізольована логістика, їхні позиції розбирає ворог, людина втрачає побратимів, здоров’я. Її не вдається поміняти.

Фото: Міністерство оборони України

Ми і без того виснажили ресурс цього військовослужбовця під нуль, то ще й нормальну систему його відновлення не розробили. Доступний сценарій — це спочатку лікування за потреби, а потім 15 днів відпустки. І після того він нереабілітований знову має зайти на позицію. Чи багато військовослужбовців на це підуть? Очевидно, що ні.

Хоча, я зустрічала мотивованих бійців, які готові були повертатися, але вони не були впевнені вже чи повернуться ті, хто був із ними на позиціях.

Ще одна важлива історія — це настрій родини військовослужбовця. На жаль, наше суспільство повернулося у викривлену реальність — від “родина військовослужбовця — це родина героя”, яку всі підтримували перші роки вторгнення, до родини, яка не змогла відкупитися і знову повертається фраза “я тебе туди не посилав”.

Це все дуже сильно впливає на родину, особливо в маленьких громадах. Коли дружина бачить, як в іншій родині чоловік удома, зрозуміло, що це її деморалізує. А її стан дуже сильно впливає на стан військовослужбовця.

Тому нам також треба думати про посилення статусу родин військовослужбовців, бо це має величезний вплив на моральний стан в армії. Ми маємо сприймати їх, як частину Сил оборони. Це тил, психологічна підтримка, логістика, це частина підрозділу, яка здатна втримати військовослужбовця на позиціях.

Фото: veteranmedia.org

Зараз я працюю з одним підрозділом, де родини вже третій тиждень влаштовують мітинги, щоби вивести військовослужбовців із позицій.. І це величезна проблема, бо вони переконують бійця, що ми зараз влаштуємо протести, подзвонимо всім і вас виведуть. Це сприяє тому, що військовослужбовці не хочуть боротися, вони покладаються на протести родин замість того, щоб реально оцінювати ситуацію і розуміти, що не від вимог родин, а саме від їхнього настрою і готовності боротися зараз залежить і обстановка, і їхнє власне життя, і життя побратимів. Тому робота з родинами — це ключова історія в питанні СЗЧ з бойових підрозділів.

Ну і також серед причин, я розумію що багато хто хотів би, щоб я назвала її на першому місці, але це не відповідає дійсності — це конфлікти в підрозділі, з командирами, неефективне командування, погана атмосфера в підрозділах. Так це одна з причин, але вона не головна по тій статистиці, яку я бачу.

Фото: factbook/Генштаб Військовослужбовець ЗСУ

Тут, мабуть, варто додати і роботу з довірою у підрозділі, до командування. Бо дружині військовослужбовець довіряє більше, ніж командуванню чи військово-політичному керівництву.

Це правда.

Іноді мені доводиться звертатися до командувачів різних рівнів, бо бачу, що комунікація просто провалена. Командування вищого рівня вживає заходів, щоб деблокувати цих військовослужбовців, а вони на місці про це нічого не знають.

В таких ситуаціях ми шукали серед цих бійців формальних чи неформальних лідерів і просили командування вищого рівня зв’язуватися з ними, пояснювати, що відбувається. Можливо, це не зовсім правильно, але це єдиний варіант у випадках, коли середня ланка командування провалена.

Тому у нас не налагоджена ця нормальна комунікація і це питання довіри. Бо в нас не було часу або час був, але його не використали, для формування командирів-лідерів.

Було таке, що після організованого нами спілкування з командуванням, командир роти каже «Я вперше за пів року зміг донести невикривлену інформацію до командування».

Фото: EPA/UPG Оператор безпілотника з бойовим прізвиськом «Мілтон» 20-ї Любартівської бригади 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» готує безпілотник перед боєм на Торецькому напрямку Донецька область, 22 липня 2025 року.

Але тут також питання людської совісті і чесності. Дехто не доповідає про реальний стан справ, щоб не отримати згори, а дехто — щоб прикрасити дійсність у власних інтересах.

Це питання страху і моральних якостей окремих командирів. Комусь хочеться показати свою значимість. Але для цього має бути налагоджений інститут репутації в армії. І тут він, до речі, працює краще ніж у цивільному суспільстві.

Один раз збрехавши, командир має це тавро серед колег на тривалий час. Від брехні відбілитися потім дуже важко.

Питання в тому, що окрім репутаційних ризиків, ці командири повинні нести ще відповідальність кадрову. Хтось має приймати по них ці рішення, вони не повинні мати шалене кадрове зростання.

Але це питання світоглядних змін в армії. Питання честі офіцера повинно бути відновлене і брехня повинна стати таким табу і клеймом, яке неможливо змити. І коли ми прийдемо до таких світоглядних змін, думаю, в Силах оборони все принципово зміниться.

Та це не робиться за один день і негативна селекція, на жаль, тривалий час була в армії.

Щоб не говорити тільки про негатив — порівняти 2014 і 2025 роки — це принципово інша армія. Навіть при всіх тих недоліках і навіть те, що ми говоримо зараз про ці недоліки — це величезний здобуток.

Фото: ГО Принцип Ольга Решетилова під час конференції Людина у війську

Щодо командирів. Є ще одна непроста тема — штурмові полки. Довкола них багато критики і звинувачень щодо підходів у роботі і що їхні підрозділи мають неспівмірні втрати. Критикують і командувача цих підрозділів Валентина Манька, обурюються також, що вони пріоритетні на комплектування людьми, в той час як у підрозділах, які стоять в обороні, велика нестача особового складу.

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка однією з перших підняла цю тему, казала, що ви теж підключилися до перевірки у штурмових полках. Що вони показали?

Не знаю, на якому етапі зараз формування Штурмових військ. Я не приховувала від початку самого дискусії, що мені не дуже подобається ця ідея. Але не я ухвалюю такі рішення.

Тим не менше, навіть без формування окремого виду військ, ми маємо ці підрозділи, які дійсно здійснюють стабілізаційні заходи на фронті. І на багатьох напрямках, маємо визнати, вони доволі успішні і завдяки їм ми втримуємо певні ключові для нас точки. Я не хочу зараз аналізувати причинно-наслідкові зв’язки.

Інше питання — про субкультуру, умовно кажучи, яка сформувалася в окремих штурмових підрозділах. Я не говорю про всі штурмові підрозділи.

На деякі з полків мені доводилося виїжджати з перевірками, в тому числі з президентською. І так, там були виявлені факти масового порушення прав військовослужбовців. Всі вони передані мною в правоохоронні органи. Зараз ведеться слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал — це вже не компетенція військового омбудсмана.

Там був відвертий кримінал?

У деяких підрозділах так.

Далі м’яч на полі Офісу генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть в цьому розслідуванні доволі ефективними.

Але сказати, що йдеться про всі штурмові полки, я не можу. Є окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні. Але це не так.

Фото: facebook/Ольга Решетилова Ольга Решетилова

Чи можливо таких командирів притягнути до відповідальності, а не підвищення по кар’єрних сходинках?

Я сподіваюся.

Все дуже залежить від ефективності розслідування і фактів, які виявлять правоохоронні органи.

За тими матеріалами, які я передала, я чітко бачу ознаки кримінального правопорушення.

Можете назвати ці ознаки?

Побиття, незаконне позбавлення волі,погрози життю і здоров’ю військовослужбовців та їхнім рідним. Це те, що було виявлено мною. А далі це робота правоохоронних органів.

При цьому нам треба розуміти, що вони правда ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно.

Тому я би не хотіла, щоб сказаним мною повісили клеймо на всі штурмові підрозділи. Одна справа — це ефективність, інша — це притягнути до відповідальності за порушення прав військовослужбовців.

А щодо звинувачень у неспівмірних втратах — це теж потребує окремої перевірки чи розслідування?

Я не володію цифрами по втратах. Можу судити тільки по скаргах і зверненнях від родин і можу сказати, що їх справді доволі багато.

Про співмірність — це дуже таке абстрактне поняття, бо вони справді в критичній ситуації включаються і невідомо, які би втрати поніс за таких обставин інший підрозділ. Ми не можемо це оцінити.

Тому тут мені важко коментувати загалом. Але будь-який командир в першу чергу має думати про збереження життя військовослужбовця і продумувати досконало не тільки хід операції, а й шляхи евакуації і за необхідності — пошукові заходи щодо зниклих безвісти.

Разом з тим, уже давно порушується питання про виснаження воїнів через довготривале перебування на позиціях. На це є декілька причин. Одна з них — надто небезпечні ротації через засилля ворожих дронів. Друга причина — інтенсивне просування ворога і відсутність чіткої лінії фронту. Коли наші бійці опиняються в оточенні, щоб їх витягти, потрібно деблокувати ці позиції, а це потребує цілих спецоперацій.

І наступна, відома всім причина, — недостатня укомплектованість підрозділів, особливо піхотних. Нещодавно Президент дав доручення на Ставці забезпечити справедливе поповнення бойових бригад. Це насправді комплексне питання.

Необхідно налагодити ефективну мобілізацію. Тому що, ми ж розуміємо, що із тих 30 тисяч мобілізованих щомісяця, до фронту доходять далеко не всі. Це і питання також підготовки новобранців, і їхньої мотивації. Якщо підійти до вирішення цієї проблеми системно, то рівноцінний розподіл може ефективно запрацювати для піхотних бригад, які сьогодні надзусиллями тримають фронт.

Фото: відкриті джерела Ілюстративне фото

Повернімося до теми мобілізації і роботи ТЦК та СП. Ви ледь не єдина, хто озвучив думку, що військовослужбовців у цьому процесі треба забрати з вулиць. Тарас Чмут ще каже, що мобілізацією не мають займатися Сухопутні війська. Як ви на це дивитесь і чи можете свою думку пояснити більше?

Реформа мобілізації давно назріла. Починаючи із законодавства, де у нас прописано, що відповідальними за доставку до ТЦК є керівники підприємств та органи місцевого самоврядування. Серйозно? Навіть у самій фразі закладений конфлікт інтересів, бо органи самоврядування — це виборні посади і вони, зрозуміло що, бережуть голоси на майбутнє, а керівники підприємств не хочуть дотримуватися закону, бо їм треба працівники. Закінчуючи тим, що це реалізовується в Сухопутці. Це все неправильна історія.

Реформа ТЦК назріла давно. Ми зараз створюємо робочу групу щодо роз’єднання соціальної підтримки і безпосередньо роботи центрів комплектування. Це абсолютно різні функції. Соцпідтримкою мають займатися окремі люди. Бо сьогодні, попри наказ головкома про незалученість людей з соцсупроводу до мобілізації, це все одно відбувається, бо в ТЦК так само недостатньо людей. І виходить так, що до обіду люди займаються мобілізацією, а після — сповіщенням про втрати і роботою з родинами загиблих.

Але глобально реформи потребує сама система мобілізації. І мені здається, що це має починатися з обрахування, у скільки нам обходиться неякісна мобілізація. Коли уряд порахує і побачить цифри, думаю, зміниться ставлення до процесу.

У чому була моя думка, що ТЦК не повинні займатися доставленням людей. Я проводжу також наради і робочі групи у питанні того, як забезпечити право на захист у процесі мобілізації. У нас є система безоплатної правової допомоги і адвокати від держави, які згідно із законом мають надавати правову допомогу у разі адміністративного затримання.

Ми говоримо що військовозобов’язаного, який у розшуку, мала би затримувати і доставляти поліція. Тоді правоохоронці мають скласти протокол і повідомити центр безоплатної правової допомоги, який зобов’язаний надати первинну правову допомогу - роз’яснення, контроль за дотриманням прав і т.д.

Це, як на мене, був би ідеальний варіант. Зокрема, щоби зняти напругу, яка існує з недобросовісними адвокатами, які правдами і неправдами намагаються витягнути військовозобов’язаного із ТЦК.

У нас є адвокати, уповноважені державою, вони контролюють дотримання прав затриманого. Відтак є людина, ми знаємо, де ця людина, їй надана правова допомога, рідні повідомлені.

Фото: mipl.org.ua Ольга Решетилова

Чи відомо вам, коли Рада має ухвалити закон щодо відповідальності за невиконання законних рішень військового омбудсмана?

Коли мене призначили Уповноваженою президента із захисту прав військовослужбовців — домовленість була така, що я маю підготувати законопроєкт про створення Офісу військового омбудсмана.

У травні в парламент паралельно внесли два законопроєкти: один про створення Офісу і другий про зміни до Кримінального кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення, який би надав можливість військовому омбудсману через суд накладати адміністративну відповідальність за невиконання його законних вимог.

Перший законопроєкт ми з горем навпіл пройшли у вересні. Другий ось тільки пройшов перше читання. Бо він орієнтувався на основний.

Депутати внесли в нього 1 289 правок. В документ на два рядки. Більшість цих правок або абсолютно не стосуються діяльності військового омбудсмана, або абсурдні.

Це така політична гра, в яку мені дуже складно грати, бо як на мене очевидно, наскільки важливо, щоб Офіс повноцінно запустив роботу. І мені реально боляче, що хтось намагається використати це в своїх політичних інтересах.

Ми опрацювали ці правки і хотіли на середину грудня вийти з роглядом на друге читання, але не знаю, як зараз повернеться ситуація. У нас і бюджет застряг, і багато інших важливих законопроєктів, зокрема, що стосуються армії.

Мені здається, нам треба трохи всім схаменутися і згадати, що попри всі політичні суперечки, скандали держава має працювати. Одна справа — політична боротьба, а також боротьба з корупцією, а інша — критичні для існування держави рішення. І багато з них зараз лежать в парламенті. Тому я би дуже хотіла, щоб здоровий глузд взяв гору і наш законопроєкт був ухвалений.

Що це дасть?

Військовий омбудсман зможе через суд притягати до адмінвідповідальності за порушення не лише командирів та загалом військовослужбовців, а й посадовців усіх рівнів — від органів місцевого самоврядування й голів ОВА до міністрів і т.д.

Тому що після повноцінного запуску Офіс почне перевірки, надсилатиме свої висновки. А далі що? Відповідні особи й органи мають час, щоб вжити необхідних заходів. А якщо вони ніяк не відреагують — Офіс Військового обмудсмана повинен мати дієвий правовий інструмент, щоб його рішення виконувалися, і щоб військо та суспільство бачили щодня на практиці результати нашої роботи.

Коли відбудеться повноцінний запуск Офісу?

Ми працюємо над тим, щоб це сталося якнайшвидше. Я розумію, що армія і суспільство очікують миттєвого результату. Але варто розуміти, що по-перше, ми формуємо абсолютно нову інституцію з нуля. А по-друге, ми створюємо саме державний орган, і цей процес потребує дотримання усіх прописаних в законі процедур.

Наприклад, щоб запустити повноцінну роботу Офісу, потрібно призначити щонайменше 30% від загальної чисельності працівників, тобто 50 фахівців. На сьогодні маємо у штаті 13 співробітників.

Окрім цього, безперервно триває рутинна бюрократична робота, яка не звучить привабливо і з якої не зробиш гучних заголовків, але вона потребує багато часу і зусиль. Можу сказати, що трохи більше, ніж за два місяці з моменту, коли Президент підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана, ми зареєстрували юридичну особу. Що важливо, вже погоджені зміни до Указу Президента № 126 для того, щоб частину посад в Офісі ВО змогли обіймати військовослужбовці, нині очікуємо на підпис Президента.

Ми підготували проєкти змін до низки розпоряджень та постанов уряду, які мають врегулювати діяльність Офісу. Створили електронні підписи, затвердили бланк, печатку, структуру, штатний розпис Офісу ВО, а також класифікацію посад.

Відкрили рахунки в казначейській службі, зробили необхідні повідомлення в податкову. Розробили й затвердили низку внутрішніх наказів, положень і політик. Уклали договори на оренду приміщення та отримали першу комп’ютерну техніку від Державного управління справами.

Водночас, наголошу, що ми займаємося не тільки установчими та організаційними питаннями. Я особисто й моя команда, спільно з Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ щодня розглядаємо скарги й звернення військовослужбовців та їхніх родин. Чому наразі робимо це спільно з відповідним управлінням Міноборони? Бо до запуску Офіс ВО не має права розглядати скарги відповідно до Закону «Про Військового омбудсмана». Але це термінові питання, які необхідно вирішувати вже, тому ми активно залучаємося.

Також продовжуємо координувати адаптаційні курси для новобранців у навчальних центрах, розробляємо концепцію кризової комунікації та військової медіації. Ми консультуємо, допомагаємо, виїжджаємо у війська.

Фото: З Фейсбук-сторінки Ольги Решетилової

Доволі довго тривають дискусії про запровадження військової юстиції. Критики стверджують, що це може створити «закриту систему правосуддя», не стійку до зловживань. Яка ваша позиція з цього питання, чи потрібні Україні військові суди?

Така потреба однозначно є, але слід розуміти, що на створення та повноцінне запровадження військової юстиції в Україні знадобляться роки, адже це дуже багаторівневий процес — від формування законодавчої бази до наявності бюджетного ресурсу.

У нас немає інституційної пам’яті у питанні військової юстиції, адже військові суди знищили ще у 2010-х роках — відтак є також питання підготовки відповідних фахівців. До того ж, це має працювати у комплексі — потрібні не лише військові суди, а й військові поліція та прокуратура.

Військова юстиція — це не про загрозу демократії. А навпаки — про справедливий механізм відповідальності. Це не лише про обов’язки, які держава покладає на військових, а й про компетентний захист їхніх прав з урахуванням реалій війни.

Профільні правоохоронці й судді повинні розумітися на характері бойових дій, які швидко змінюються; вони мають не лише знати бойові статути, а й усвідомлювати, чим і як живе військо; зважати, що військові щодня діють в умовах загрози життю чи здоров’ю.

Звісно, військовому омбудсману буде важко функціонувати поза системою військової юстиції, але й її створення точно не буде простим завданням. Виходом на перехідний період, поки ще немає військових судів та військової юстиції загалом, на мій погляд, може бути спеціалізація суддів.

Зараз одна й та сама людина може зранку розглядати цивільні справи, а ввечері — займатися справами, повʼязаними з проходженням військової служби. А це ж взагалі різні підходи.

Крім того, зараз Україна в складній ситуації і на міжнародній арені. А саме — щодо історії з пропонованими мирними планами. Цікаво почути від вас, як людини, яка тривалий час займалася документуванням російських військових злочинів, думку щодо одного з 28 пунктів плану, про який йшлося минулого тижня. А саме, що «всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за їхні дії протягом війни і погоджуються не висувати будь-яких звинувачень або скарг у майбутньому». Як ви до цього ставитеся?

Звичайно негативно. Я займаюся документуванням злочинів росіян починаючи з 2016 року і вважаю, що вони мають бути притягнені до відповідальності, згідно з Міжнародним гуманітарним правом, їхні злочини має розглядати і Міжнародний кримінальний суд, і має бути притягнення до відповідальності в Гаазі у Спецтрибуналі.

Тому мені здається, що це абсолютно безглуздий пункт і відповідальність так чи інакше наздожене агресора, тут без варіантів.