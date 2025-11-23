Командири можуть оперативно направляти підлеглих на проходження ВЛК і швидко отримувати висновки.

У 3-му армійському корпусі вперше в Збройних Силах України запрацювала власна військово-лікарська комісія (ВЛК) — на базі 4-го окремого медичного батальйону.

Про це повідомила пресслужба 3-го армійського корпусу.

Голова ВЛК корпусу, лікарка 4-го медбату подруга Дана наголошує, що така інновація є вкрай важливою для військових.

"Ми хочемо спростити шлях для наших бійців. У діючих ВЛК черги надто великі, а ставлення до військових не завжди належне. Наша мета — щоб кожен боєць проходив комісію швидко, з повагою і без зайвих перешкод", — каже подруга Дана.

Як зазначають військові, можливість пройти ВЛК у корпусі дає переваги як для військовослужбовців, так і для командирів.

"Військовослужбовці отримують висновки там, де служать, без черг і зайвих бюрократичних процедур", – кажуть там.

Рішення ухвалюються швидше, а військовий менше випадає з роботи.

Водночас командири можуть оперативно направляти підлеглих на проходження ВЛК і швидко отримувати висновки. Це зменшує простої, спрощує планування і пришвидшує повернення бійців до виконання завдань.

4-й окремий медичний батальйон (4 ОМедБ) — це медичний підрозділ, сформований на основі медичної роти 3-ї окремої штурмової бригади. Він входить до складу 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Його основні завдання включають евакуацію поранених, надання спеціалізованої медичної допомоги на стабілізаційних пунктах і передових хірургічних групах, діагностику і лікування соматичних хворих, логістику і медпостачання, документальний супровід тощо.

За мету 4 ОМедБ ставить перед собою зробити медицину настільки близькою до бійців, наскільки це можливо. Батальйон вибудовує систему, яка рятує життя і його якість надалі.