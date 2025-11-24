До суду скерували обвинувальний акт проти директора підприємства, підозрюваного в розкраданні на модульних укриттях

Ці укриття не відповідають вимогам безпеки.

Директора підприємства підозрюють у розкраданні коштів на модульних укриттях

До суду відправили обвинувальний акт проти директора підприємства, підозрюваного в заволодінні бюджетними коштами, призначеними для встановлення модульних укриттів у Бучанському районі Київської області.

Сума збитків – 20, 5 млн гривень. Підозрюваний, що був керівником Колективного підприємства, уклав договір із Борщагівською сільською радою на поставку та монтаж чотирьох швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту, повідомили в Нацполіції.

"Встановлено, що змонтовані споруди не відповідають визначеним вимогам, однак директор підприємства підтвердив їх належну якість, підписавши видаткову накладну. На підставі цього документа кошти були перераховані на рахунок підприємства в повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що зведені укриття не відповідають нормам безпеки.