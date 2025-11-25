Ворог за добу вбив одного жителя Донеччини

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 111 людей, у тому числі 23 дитини.

Ворог за минулу добу вбив одного жителя Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Фіалшкін.

“За 24 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Лимані”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 листопада.

Краматорський район. У Лимані загинула людина. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 2 будинки. В Іллінівці пошкоджено 1 об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку, крамницю і газогін. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.