Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу вбив одного жителя Донеччини

Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 111 людей, у тому числі 23 дитини.

Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за минулу добу вбив одного жителя Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Фіалшкін. 

“За 24 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Лимані”, – йдеться у повідомленні. 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 листопада.

Краматорський район. У Лимані загинула людина. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 2 будинки. В Іллінівці пошкоджено 1 об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку, крамницю і газогін. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
