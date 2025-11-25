Ворог за добу вбив одного жителя Донеччини

Ворог за минулу добу вбив одного жителя Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Фіалшкін.
“За 24 листопада росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Лимані”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 листопада.
Краматорський район. У Лимані загинула людина. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 2 будинки. В Іллінівці пошкоджено 1 об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку, крамницю і газогін. У Костянтинівці пошкоджено будинок.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.