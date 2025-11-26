Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Війна

РФ за добу 70 разів обстріляла Сумщину, поранена жінка і пошкоджено будинок

РФ за добу 70 разів обстріляла Сумщину, поранена жінка і пошкоджено будинок
Фото: debaty.sumy.ua

Російська армія за минулу добу 70 разів обстріляла Сумську область, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

“Майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 громадах області”, – зазначив він.

У Великописарівській громаді поранена 45-річна жінка, вона лікується амбулаторно.

Пошкодження:

  • Сумська громада: приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
  • Коровинська – приватний житловий будинок;
  • Попівська – об’єкт цивільної інфраструктури;
  • Шалигинська – зруйновано приватне домоволодіння;
  • Зноб-Новгородська: пошкоджено житловий будинок, за уточненими даними – напередодні також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

  • Ввечері 25 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. За оновленими даними станом на ранок від ДСНС, кількість поранених зросла до 18. Пошкодження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.
﻿
