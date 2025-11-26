РФ за добу 70 разів обстріляла Сумщину, поранена жінка і пошкоджено будинок

У Великописарівській громаді поранена 45-річна жінка , вона лікується амбулаторно.

“Майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 громадах області”, – зазначив він.

