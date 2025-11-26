РФ за добу 70 разів обстріляла Сумщину, поранена жінка і пошкоджено будинок

Російська армія за минулу добу 70 разів обстріляла Сумську область, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
“Майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 громадах області”, – зазначив він.
У Великописарівській громаді поранена 45-річна жінка, вона лікується амбулаторно.
Пошкодження:
- Сумська громада: приватні житлові будинки, нежитлове приміщення;
- Коровинська – приватний житловий будинок;
- Попівська – об’єкт цивільної інфраструктури;
- Шалигинська – зруйновано приватне домоволодіння;
- Зноб-Новгородська: пошкоджено житловий будинок, за уточненими даними – напередодні також пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
З території області евакуйовано 9 людей.
- Ввечері 25 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. За оновленими даними станом на ранок від ДСНС, кількість поранених зросла до 18. Пошкодження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.