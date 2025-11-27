Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: США вимагають мирну угоду до обговорення безпекових гарантій для України

Білий дім готовий домовлятися щодо конкретних дій вже після того, як війна припиниться.

ЗМІ: США вимагають мирну угоду до обговорення безпекових гарантій для України
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання Politico, держаний секретар США Марко Рубіо передав європейським союзникам вимогу від президента Дональда Трампа спершу укласти мирну угоду про припинення війни в Україні, а вже потім предметно обговорювати питання надання нашій державі безпекових гарантій.

Саме такий порядок дій представники Вашингтона минулого тижня презентували українській стороні. У Білому домі переконують, що президент буде готовий говорити про те, як захистити Україну від повторних нападів - але пізніше, коли з'явиться підписаний документ про мир. 

При цьому у Вашингтоні запевняють, що безпекові гарантії стануть одним із пунктів будь-якого мирного плану.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies