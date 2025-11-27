ЗМІ: США вимагають мирну угоду до обговорення безпекових гарантій для України

За інформацією видання Politico, держаний секретар США Марко Рубіо передав європейським союзникам вимогу від президента Дональда Трампа спершу укласти мирну угоду про припинення війни в Україні, а вже потім предметно обговорювати питання надання нашій державі безпекових гарантій.
Саме такий порядок дій представники Вашингтона минулого тижня презентували українській стороні. У Білому домі переконують, що президент буде готовий говорити про те, як захистити Україну від повторних нападів - але пізніше, коли з'явиться підписаний документ про мир.
При цьому у Вашингтоні запевняють, що безпекові гарантії стануть одним із пунктів будь-якого мирного плану.
- Трамп, за словами журналістів. не хоче детально узгоджувати пункти мирної угоди, а просто зацікавлений у якомога скорішому її підписанні.