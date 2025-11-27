Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Наслідки удару росіян по Дніпропетровщині 27 листопада 2025 року

Сьогодні, 27 листопада, російська окупаційна армія атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зокрема, по Нікополю та Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах росіяни били безпілотниками та артилерією.

Внаслідок ударів загарбників зайнялися автомобілі - 2 машини були знищені, ще 7 понівечені. Також пошкоджені промислове підприємство, 2 магазини, гуртожиток та приватний будинок.

У Грушівській громаді Криворізького району росіяни FPV-дронами потрощили АЗС.

А по Покровській громаді Синельниківського району армія РФ вдарила КАБом, зруйнована приватна оселя.