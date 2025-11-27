На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Внаслідок атак загарбників зафіксовані чисельні руйнування.

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
Наслідки удару росіян по Дніпропетровщині 27 листопада 2025 року
Фото: Владислав Гайваненко

Сьогодні, 27 листопада, російська окупаційна армія атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зокрема, по Нікополю та Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах росіяни били безпілотниками та артилерією.

Внаслідок ударів загарбників зайнялися автомобілі - 2 машини були знищені, ще 7 понівечені. Також пошкоджені промислове підприємство, 2 магазини, гуртожиток та приватний будинок. 

У Грушівській громаді Криворізького району росіяни FPV-дронами потрощили АЗС.

А по Покровській громаді Синельниківського району армія РФ вдарила КАБом, зруйнована приватна оселя.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies