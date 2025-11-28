У Херсонській ОВА спростовують інформацію щодо "оборони Корабельного району"

Росіяни розповсюджують фейк про начебто "залучення військовозобов’язаних та резервістів до оборони Корабельного району".

У Херсонській ОВА спростовують фейк російської пропаганди про начебто розпорядження Прокудіна щодо "оборони Корабельного району".

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська пропаганда знову намагається здивувати. Цього разу вигадали історію про «відправити всіх на оборону Корабельного району", – ідеться у повідомленні.

Прокудін наголошує, щоб надати своїм фантазіям ваги, російські пропагандисти навіть намалювали "розпорядження".

У фейковому "розпорядженні" датованому 16 листопада 2025 року, йдеться, зокрема, про начебто "план залучення військовозобов’язаних та резервістів, які мають відстрочку від призову, до охорони та оборони мікрорайону Корабел".

Фото: Олександр Прокудін

Прокудін наголосив, що жодних подібних документів не підписував, і ніхто інший – теж. "Хочете й далі вигадувати нісенітниці – хоча б навчіться верстати текст, щоб не було соромно", резюмує начальник ОВА.