Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
У Херсонській ОВА спростовують інформацію щодо "оборони Корабельного району"

Росіяни розповсюджують фейк про начебто "залучення  військовозобов’язаних та резервістів до оборони Корабельного району".

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

У Херсонській ОВА спростовують фейк російської пропаганди про начебто розпорядження Прокудіна щодо "оборони Корабельного району".

Про це заявив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська пропаганда знову намагається здивувати. Цього разу вигадали історію про «відправити всіх на оборону Корабельного району", – ідеться у повідомленні.

Прокудін наголошує, щоб надати своїм фантазіям ваги, російські пропагандисти навіть намалювали "розпорядження". 

У фейковому "розпорядженні" датованому 16 листопада 2025 року, йдеться, зокрема, про начебто "план залучення військовозобов’язаних та резервістів, які мають відстрочку від призову, до охорони та оборони мікрорайону Корабел".

Фото: Олександр Прокудін

Прокудін наголосив, що жодних подібних документів не підписував, і ніхто інший – теж. "Хочете й далі вигадувати нісенітниці – хоча б навчіться верстати текст, щоб не було соромно", резюмує начальник ОВА.
