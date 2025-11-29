У результаті спецоперації СБУ морські дрони Sea Baby атакували два танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

Про це редакції LB повідомило поінформоване джерело в СБУ.

За інформацією наших джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф.

Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", — повідомило джерело в СБУ.

Також, за даними ASTRA, безекіпажні морські катери уразили виносний швартовий пристрій Морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську, що призвело до повної зупинки відвантаження нафти.

У консорціумі заявили, що швартовий пристрій зазнав критичних пошкоджень та "не підлягає відновленню". Капітан морського порту Новоросійськ наказав припинити всі вантажні операції, а танкери відведено за межі акваторії.

Подальша експлуатація пошкодженого обладнання неможлива. Роботу терміналу планують відновлювати лише після усунення загрози з боку морських дронів.