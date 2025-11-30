Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
На Чернігівщині унаслідок російського обстрілу виникли пожежі, є руйнування

Ворожий безпілотник атакував одне з підприємств Чернігова.

На Чернігівщині унаслідок російського обстрілу виникли пожежі, є руйнування
Фото: В'ячеслав Чаус

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 42 удари по Чернігівщині. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Ніжині ударні дрони били по одному із агропідприємств. Пролунало шонайменше 8 вибухів. Пошкоджені резервуари з добривом.

У Чернігові безпілотник поцілив по одному з підприємств міста. Є руйнування.

Також ворог обстріляв Семенівку, унаслідок вибухів FPV-дронів пошкоджений будинок, легкова автівка.
