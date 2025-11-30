На Чернігівщині унаслідок російського обстрілу виникли пожежі, є руйнування

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 42 удари по Чернігівщині. Зафіксовано 85 вибухів.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Ніжині ударні дрони били по одному із агропідприємств. Пролунало шонайменше 8 вибухів. Пошкоджені резервуари з добривом.

У Чернігові безпілотник поцілив по одному з підприємств міста. Є руйнування.

Також ворог обстріляв Семенівку, унаслідок вибухів FPV-дронів пошкоджений будинок, легкова автівка.