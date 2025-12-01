Миколаївщину упродовж доби атакували російські дрони та артилерія, є ушкодження

Вранці 1 грудня російські війська безпілотниками атакували Миколаїв. Загорівся дах будинку. Вчора унаслідок атаки дронів пошкоджений транспорт.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок ранкової атаки «шахедів» на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють", – розповів він.

Учора ворог атакував місто ударними БпЛА типу "Shahed". Через це були пошкоджені дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку.

Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Крім цього вчора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді.

Всюди постраждалих немає.