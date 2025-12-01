ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
З лютого 2022 року росіяни вбили на Донеччині 4472 цивільних

Крім того, росіяни поранили 8 571 людину.

З лютого 2022 року росіяни вбили на Донеччині 4472 цивільних
Ексгумація вбитих росіянами мирних мешканців на Донеччині, архівне фото
Фото: Пресслужба Нацполіції

З лютого 2022 року на території Донецької області задокументувано понад 59 тис. злочинів, які вчинила російська армія.

Про це розповів Укрінформу керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький. 

Він уточнив, що станом на 28 листопада 2025 року окупанти вбили 4472 цивільних на Донеччині, серед яких 279 неповнолітніх.

Крім того, росіяни поранили 8571 людину. Серед них мирні жителі, журналісти, енергетики, лікарі, волонтери, поліцейські та рятувальники. 

“Водночас кількість жертв російської агресії не є повною, адже ми не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Там залишаються люди, чиї страждання, втрати ще належить встановити й задокументувати”, - наголосив керівник прокуратури Донеччини.
