З лютого 2022 року росіяни вбили на Донеччині 4472 цивільних

З лютого 2022 року на території Донецької області задокументувано понад 59 тис. злочинів, які вчинила російська армія.

Про це розповів Укрінформу керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький.

Він уточнив, що станом на 28 листопада 2025 року окупанти вбили 4472 цивільних на Донеччині, серед яких 279 неповнолітніх.

Крім того, росіяни поранили 8571 людину. Серед них мирні жителі, журналісти, енергетики, лікарі, волонтери, поліцейські та рятувальники.

“Водночас кількість жертв російської агресії не є повною, адже ми не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Там залишаються люди, чиї страждання, втрати ще належить встановити й задокументувати”, - наголосив керівник прокуратури Донеччини.