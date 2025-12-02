Суд змінив запобіжний захід полковнику Романові Червінському із цілодобового домашнього арешту на нічний.
Про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба.
За словами адвоката, суд визнав зменшення ризиків у справі.
"Сьогодні в день народження Червінський Роман суд змінив запобіжний захід. Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати і реалізовувати інші Конституційні права. Суд визнав зменшення ризиків у справі", - написав Глоба у фейсбуці.
Справа Романа Червінського
- Червінський – колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції.
- 21 квітня 2023 року в СБУ розповіли, що оголосили підозру військовому, дії якого нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
- За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".
- У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".
- У липні минулого року суд призначив Червінському 9 млн грн застави, а в листопаді 2025 року зменшив її до 6 млн грн.