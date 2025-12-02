Суд змінив запобіжний захід полковнику Романові Червінському із цілодобового домашнього арешту на нічний.

Про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба.

За словами адвоката, суд визнав зменшення ризиків у справі.

"Сьогодні в день народження Червінський Роман суд змінив запобіжний захід. Надалі діятиме домашній арешт лише у нічний час доби, це дозволить Роману офіційно працювати і реалізовувати інші Конституційні права. Суд визнав зменшення ризиків у справі", - написав Глоба у фейсбуці.

Справа Романа Червінського