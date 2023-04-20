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Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ

23 липня 2022 року аеродром “Канатове” на Кіровоградщині ворог обстріляв “калібрами”. Загинув командир військової частини, 17 військових отримали поранення.

Смертельний ракетний обстріл аеродрому “Канатове” влітку минулого року спровокували самовільні дії окремих військових, - СБУ
Дим над Кропивницьким після вибухів, 23 липня 2022
Фото: Суспільне

Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому “Канатове” 23 липня 2022 року

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести т.зв. “спецоперацію” із заволодіння літаком повітряно-космічних сил РФ, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Під час цієї “операції”, що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу ЗС РФ здійснити обстріл аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Зазначається, що такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні на Одещині затримали військового - зрадника, який "полював" на HIMARS. Строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

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