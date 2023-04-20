Внаслідок обстрілів ворогом прикордоння Чернігівщини одна людина загинула, дві поранені.

Про це повідомляє ОК “Північ”.

Станом на 12:00 російські війська ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.

З 10:40 до 11:00 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Грем’ячка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:00 до 11:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Галаганівка. Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. В результаті обстрілу поранено 3-х місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 670 російських окупантів. Загалом з лютого 2022 Росія вже втратила в Україні майже 185 тис. військових.