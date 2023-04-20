“Вагнерівці” разом з Пригожиним депортували з Бахмута чотири сім’ї з дітьми, - Офіс Генпрокурора

Прокурори зафіксували чергові злочини учасників так званої ПВК “Вагнер”. Цього разу вони примусово депортували чотири сім’ї з дітьми.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ювенальними прокурорами Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурорами виявлено відео. На ньому представники так званої ПВК “Вагнер” на чолі зі своїм ватажком (Євген Прингожин, - ред.) 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м. Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.

У другому сюжеті представник ПВК «Вагнер» спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.

Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні «вагнерівці» вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.

Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.

Декілька днів тому колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей. Накази про розстріли та вбивства українців віддавав особисто Євген Пригожин.

Нагадаємо, РФ планує вивезти "на відпочинок" понад 26 тис. українських дітей. Для цього будуть використані понад 600 таборів окупантів.