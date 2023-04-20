Їм повідомили про підозру в хуліганстві. Це двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

Правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникли в приміщення.

Зазначається, що вжитими оперативними заходами правоохоронцям вдалося встановити та затримати чотирьох осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

За даними столичної поліції, правоохоронці провели ряд слідчих дій та за допомоги аналітиків столичного главку встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділу поліції. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Минулого тижня поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.