Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
На следующей неделе в Раде создадут пропрезидентскую группу "Наша Украина"
ГоловнаСуспільствоПодії

Сутички у Києво-Печерській лаврі: поліція затримала чотирьох осіб

Їм повідомили про підозру в хуліганстві. Це двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження. 

Сутички у Києво-Печерській лаврі: поліція затримала чотирьох осіб
Фото: ГУ Гацполіції у місті Києві

Правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Згідно з матеріалами слідства, 19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникли в приміщення. 

Зазначається, що вжитими оперативними заходами правоохоронцям вдалося встановити та затримати чотирьох осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

За даними столичної поліції, правоохоронці провели ряд слідчих дій та за допомоги аналітиків столичного главку встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділу поліції. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження. 

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

 

Нагадаємо, 19 квітня комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Минулого тижня поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies