Головне за ніч. Четвер, 20 квітня

Зелені спалахи невідомого походження, які вчора бачили кияни та мешканці Київської області, не можуть бути пов'язані із падінням супутника NASA, про яке космічне агентство попереджало напередодні. Супутник все ще був на орбіті, пише BBC із посиланням на посадовців.

Цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник RHESSI вагою 300 кг знову увійде в атмосферу в середу. Упадуть не всі 300 кілограмів, а лише ті частини, які не згорять. RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році.

Проте в Управлінні комунікацій NASA повідомили, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах, а падіння мало відбутися вночі.

Учора близько 22 години небо над Києвом і околицями освітилося зеленим світлом, деякі користувачі соцмереж писали про почутий вибух. Після цього залунала тривога. Повітряні сили повідомили, що світло могло бути пов'язаним із падінням супутника чи метеорита.

Мета України на засіданнях Консультативної групи з питань оборони незмінна – висловити вдячність за надану підтримку та обговорити потреби, необхідні для продовження боротьби.

Про це генерал-лейтенант ЗСУ, екснардеп Михайло Забродський розповів у інтервʼю LB.ua. Він озвучив головні потреби України напередодні засідання в форматі "Рамштайн", яке відбудеться 21 квітня.

"Є певні напрямки, які потребують додаткової уваги. Нам потрібні боєприпаси до тактичних систем, які постачають наші партнери. Можна говорити про необхідність передачі певних зразків авіаційної техніки, у першу чергу літаків, які формально належать до винищувачів, а фактично є багатоцільовими. Нам треба удосконалювати ППО, систему зв’язку, РЕБ тощо", – заявив Забродський.

Докладніше – в нашій новині та в ексклюзивному інтерв'ю Михайла Забродського.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема застосував 26 БпЛА типу “Шахед-136”. 21 з них знищено нашими захисниками. Російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 670 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 184 420 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі Повітряні сили України знищили 10 із 11 запущених ворогом ударних безпілотників. Росіяни атакували також керованими авіабомбами.

"Попри будь-які складнощі Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7. Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 «Shahed-136/131»", – повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня ворог також атакував Україну "шахедами". ППО збила 10 із 12 апаратів.

Американські винищувачі підіймалися для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників біля Аляски, повідомила пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD).

Зазначається, що 17 квітня 2023 року NORAD виявило, відстежило, ідентифікувало та перехопило два російські літаки Ту-95, що наблизилися та діяли біля зони відповідальності протиповітряної оборони Аляски.

Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади. У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно та не розглядаються як загроза чи провокація.

Щонайменше 78 людей загинули в тисняві в столиці Ємену Сані, коли сотні людей зібралися в школі, щоб отримати допомогу.

Тиснява сталася під час розподілу благодійних пожертвувань торговцями в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан. Співробітники служби безпеки намагалися відтіснити людей та контролювати натовп.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що двох торговців, відповідальних за організацію заходу пожертвувань, затримано, ведеться розслідування.

Ємен був втягнутий у восьмирічну громадянську війну, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей, зруйнувала економіку та підштовхнула мільйони людей до голоду.

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