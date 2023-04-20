Боєприпаси до тактичних систем, авіатехінка, удосконалення ППО і РЕБ, – Забродський назвав головні потреби перед "Рамштайном"

Мета України на засіданнях Консультативної групи з питань оборони незмінна – висловити вдячність за надану підтримку та обговорити потреби, необхідні для продовження боротьби.

Про це генерал-лейтенант ЗСУ, екснардеп Михайло Забродський розповів у інтервʼю LB.ua. Він озвучив головні потреби України напередодні засідання в форматі "Рамштайн", яке відбудеться 21 квітня.

"Є певні напрямки, які потребують додаткової уваги. Нам потрібні боєприпаси до тактичних систем, які постачають наші партнери. Можна говорити про необхідність передачі певних зразків авіаційної техніки, у першу чергу літаків, які формально належать до винищувачів, а фактично є багатоцільовими. Нам треба удосконалювати ППО, систему зв’язку, РЕБ тощо", – заявив він.

Засідання Консультативної групи з питань оборони України обʼєднують коаліцію з близько 50 країн, що прагнуть перемоги українців у розвʼязаній РФ війні. Перше таке засідання відбулося в квітні минулого року.

За цей час Україна отримала сучасні системи протиповітряної оборони, потужні ракетні системи, боєприпаси, нові танки та ББМ. Нині одним із головних запитів України є винищувачі, зокрема американські F-16, та боєприпаси різних типів. За даними Financial Times, фокус на засіданні 21 квітня буде на ракетах протиповітряної оборони.