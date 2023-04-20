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Уночі ППО збила 10 із 11 ворожих безпілотників

Росіяни третю ніч поспіль запускали "шахіди". 

Цієї ночі Повітряні сили України знищили 10 із 11 запущених ворогом ударних безпілотників. Росіяни атакували також керованими авіабомбами.

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7. Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 «Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Микола Олешук у Telegram

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня ворог також атакував Україну "шахедами". ППО збила 10 із 12 апаратів. Росіяни прагнули атакувати, серед інших, Одеську область. 

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