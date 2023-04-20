Уночі ППО збила 10 із 11 ворожих безпілотників

Цієї ночі Повітряні сили України знищили 10 із 11 запущених ворогом ударних безпілотників. Росіяни атакували також керованими авіабомбами.

Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Попри будь-які складнощі, Повітряні Сили ЗС України продовжують захищати повітряний простір нашої держави 24/7. Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 «Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Олешук у Telegram

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня ворог також атакував Україну "шахедами". ППО збила 10 із 12 апаратів. Росіяни прагнули атакувати, серед інших, Одеську область.