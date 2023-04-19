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У 2023 році Укрзалізниця евакуювала з небезпечних регіонів понад 22 тисячі людей

Більшість з евакуйованих - маломобільні громадяни і родини із дітьми.

У 2023 році Укрзалізниця евакуювала з небезпечних регіонів понад 22 тисячі людей
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Від початку 2023 року поїздами Укрзалізниці було евакуйовано до безпечних регіонів понад 22 тис. людей. Більшість з них - маломобільні громадяни і родини із дітьми.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Наразі евакуаційні вагони Укрзалізниці регулярно курсують з Покровська, Запоріжжя та Херсона і продовжать курсувати стільки, скільки це буде необхідно”, - запевнили у перевізника. 

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Зокрема, 19 квітня перша група внутрішньо переміщених осіб прибула евакуаційним потягом з прифронтової зони на Житомирщину. Місцева громада вже подбала про максимально зручні та комфортні умови для переселенців.

Тут було розгорнуто пункт реєстрації ВПО, виїзну роботу відділення Укрпошти для отримання державних грошових виплат. Також усім сім'ям системно надається гаряче харчування і гуманітарна допомога від волонтерських організацій та благодійних фондів.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація може ухвалити рішення про примусову евакуацію з двох населених пунктів Дергачівської громади.

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