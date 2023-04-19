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Ryanair готовий відновити рейси в Україну після закінчення війни

Перевізник найняв близько 60 українських пілотів і майже 80 бортпровідників, які перебувають здебільшого на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

Ryanair готовий відновити рейси в Україну після закінчення війни
Фото: atr.ua

Головний виконавчий директор лоукостера Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що перевізник готовий швидко відновити польоти в Україні після війни, як тільки польоти знову стануть безпечними, повідомляє Bloomberg.

Авіаперевізник найняв близько 60 українських пілотів і майже 80 бортпровідників, які здебільшого перебувають на базах Ryanair у Польщі та очікують відкриття ринку.

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За словами очільника компанії, перевізник планує створити 30 маршрутів та мати декілька баз у країні протягом 12 місяців після свого повернення.

"Ми можемо прилетіти туди приблизно за два тижні... Ми активно шукаємо способи та шукаємо, де ми можемо повернутися в Україну", - сказав О'Лірі. 

Керівник Ryanair додав, що відновлення України надасть європейським підприємствам величезні можливості для свого розвитку, а авіація відіграватиме ключову роль. Як сказав О'Лірі, росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости, відступаючи з нашої держави, тому переміщення людей літаками буде ключовим.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Очільник компанії припустив, що після війни перевізник може стати номером один.

Нагадаємо, перед вторгненням РФ О'Лірі заявляв, що Ryanair готовий відкрити в Україні кілька баз і розмістити 20 літаків, але за умови, якщо Росія не нападе.

Згодом очільник компанії повідомив, що лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків, а вартість перельотів будуть поетапно підіймати протягом п'яти років.

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