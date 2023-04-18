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Україна отримає €31 млн на відбудову шести мостів та шляхопроводів Київщини

На результат робіт із відновлення очікують уже цьогоріч.

Україна отримає €31 млн на відбудову шести мостів та шляхопроводів Київщини
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Україна отримає кошти від Citibank на відбудову мостів та шляхопроводів Київщини.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, мова йде про 31 мільйон євро. За них планують відбудувати шість таких об'єктів у Київській області.

"Це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на наші деокуповані території. Завдання віцепрем’єр-міністра з відновлення, відповідного агентства, місцевих адміністрацій, аби всі ці ресурси, які ми залучаємо та мобілізуємо, були використані ефективно та прозоро. Всі проекти мають при цьому робитися швидко", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що на результат робіт із відновлення очікують уже цьогоріч.

Нагадаємо, від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Україна залучить додатково 6 млрд доларів на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. А Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для надання державних послуг та заходів з відновлення.

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