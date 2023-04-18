Рада ЄС дала “зелене світло” мобільному роумінгу з Україною, – Федоров

Рада ЄС дала “зелене світло” мобільному роумінгу з Україною.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

“Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці – в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення”, – написав міністр.

Він зазначив, що ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

“Далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі”, – також повідомив Федоров.

Міністр зауважив, що команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home.

Раніше Федоров запевнив, що послуги видачі повісток у Дії немає "ні в розробці, ні в планах". Він закликав "зберігати спокій".