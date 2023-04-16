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Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України

Обмеження є тимчасовим.

Угорщина заборонила імпорт аграрної продукції з України
Іштван Надь
Фото: 24.hu

Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Про це повідомляє видання 24.hu з посиланням на міністра сільського господарства країни Іштвана Надя.

"Уряд зобов'язується представляти інтереси угорських фермерів, і за відсутності дієвих заходів з боку Євросоюзу, він, як і Польща, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України та деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину", – заявив Іштван Надь.

За його словами, це обмеження триватиме до 30 червня 2023 року. За цей час Євросоюз зможе знайти рішення у ситуації, що склалася, оскільки продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть серйозної шкоди угорському сільському господарству. Адже, як стверджує Надь, українське сільське господарство, яке працює з виробничими практиками, що більше не дозволені в ЄС і, як наслідок, з надзвичайно низькими виробничими витратами, почало експортувати на європейський ринок велику кількість м'яса птиці, яєць і меду, на додаток до зернових і олійних культур. Це унеможливило збут продукції угорськими та центральноєвропейськими фермерами.

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Нагадаємо, уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку.

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