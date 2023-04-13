Компанія Boeing пробачила українським компаніям зобов'язання на 200 млн доларів, - Шмигаль

Під час зустрічі з 🇺🇸 бізнесом @Boeing оголосила, що звільняє 🇺🇦 компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язане з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку 🇺🇦. Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні. Працюємо для відновлення! pic.twitter.com/QZZIeTtKeL