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Компанія Boeing пробачила українським компаніям зобов'язання на 200 млн доларів, - Шмигаль

Йдеться про зобов'язання, пов'язані з проєктом "Морський старт". 

Компанія Boeing пробачила українським компаніям зобов'язання на 200 млн доларів, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Американська компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у 200 млн доларів.

Про це повідомив голова уряду України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що йдеться про зобов'язання, пов'язані з проєктом "Морський старт". 

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“Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні. Працюємо для відновлення!” - наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з US Agency for International Development (USAID) щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій

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