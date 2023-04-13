Компанія Boeing пробачила українським компаніям зобов'язання на 200 млн доларів, - Шмигаль

Американська компанія Boeing оголосила, що звільняє українські компанії від зобов'язання у 200 млн доларів.
Про це повідомив голова уряду України Денис Шмигаль.
Він уточнив, що йдеться про зобов'язання, пов'язані з проєктом "Морський старт".
“Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні. Працюємо для відновлення!” - наголосив прем’єр-міністр.
Під час зустрічі з 🇺🇸 бізнесом @Boeing оголосила, що звільняє 🇺🇦 компанії від зобов'язання у $200 млн, пов'язане з проєктом "Морський старт". Дякую за важливе рішення на підтримку 🇺🇦. Розраховуємо на співпрацю та розвиток інвестицій компанії в Україні. Працюємо для відновлення! pic.twitter.com/QZZIeTtKeL— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 13, 2023
Нагадаємо, Україна підписала угоду з US Agency for International Development (USAID) щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій.