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Україна підписала угоду з USAID щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій

Прем’єр-міністр України обговорив з представниками USAID економічне відновлення країни.

Україна підписала угоду з USAID щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій
Адміністраторка USAID Саманта Пауер і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: скріншот відео

Україна підписала угоду з US Agency for International Development (USAID) щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій. 

Про це повідомляє посольство США в Україні. 

Адміністраторка USAID Саманта Пауер зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити економічне відновлення України та спільні зобов’язання Сполучених Штатів та України щодо прозорості та підзвітності”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що сторони підписали нову угоду між USAID та Україною, метою якої є сприяння в залученні приватного сектору та збільшенні прямих іноземних інвестицій.

Нагадаємо, Мінекономіки України планує створити трастовий фонд для страхування ризиків інвесторів. Вже ведуться перемовини з міжнародними донорами.

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