Україна підписала угоду з US Agency for International Development (USAID) щодо сприяння залученню прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

“Адміністраторка USAID Саманта Пауер зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, щоб обговорити економічне відновлення України та спільні зобов’язання Сполучених Штатів та України щодо прозорості та підзвітності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони підписали нову угоду між USAID та Україною, метою якої є сприяння в залученні приватного сектору та збільшенні прямих іноземних інвестицій.

Нагадаємо, Мінекономіки України планує створити трастовий фонд для страхування ризиків інвесторів. Вже ведуться перемовини з міжнародними донорами.