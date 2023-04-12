Шмигаль розпочав робочий візит до США

11 квітня Шмигаль був із візитом у Канаді.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки, під час якого планує обговорити питання військової, фінансової допомоги, залучення інвестицій та допомогу у відновленні, а також необхідність посилення санкційного тиску на РФ.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

«Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими», - зазначив Шмигаль.

Він додав, що розраховує на нові домовленості з американськими партнерами.

Нагадаємо, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль 11 квітня прибув із робочим візитом до Канади. Він та інші члени делегації зустрілися із головою уряду Джастіном Трюдо та віцепремʼєркою Христею Фріланд.