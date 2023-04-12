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В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим

Тексту документа поки не опублікували, але згідно з процедурою, ухвалені зміни не можуть бути підписані спікером парламенту без розгляду постанови.

В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
Фото: Анна Стешенко

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, що блокує підписання головою парламенту та президентом закону, який передбачає повернення щомісячної виплати додаткових 30 тисяч військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам.

Відповідний проєкт постанови №8312-П зареєстрований у парламенті 11 квітня. Його текст наразі відсутній.

Ініціатор проєкту постанови – народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль.

На його думку, в ухваленій редакції закон не забезпечує достатніх джерел фінансування бюджету для здійснення зазначених доплат. Запропоноване авторами закону зменшення зарплат чиновникам, суддям і працівникам держпідприємств профінансує, за приблизними підрахунками, лише 2% від необхідної суми, вважає Цабаль.

"Тобто в кращому випадку буде, як із законом про освіту, де роками прописано, що у вчителів мають бути одні зарплати, а через відсутність фінансування реальні зарплати значно менші. В гіршому випадку Міністерству оборони і МВС доведеться фінансувати цю «нестачу» в 98% у межах теперішніх видатків. Тобто фактично за рахунок військових, які на передовій, оскільки де брати решту 98%, автори правки забули запропонували", – написав нардеп у фейсбуці.

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Цабаль зазначає, що в законі не прописали механізму диференційованого передавання зекономлених на зарплатах чиновників коштів на оплату військовим. Окрім того, він ігнорує вже розроблені й коректніші зміни до бюджету, які збільшують фінансування сектору безпеки та оборони на пів трильйона гривень (майже на 50%). За словами нардепа, ці зміни зараз очікують схвалення президента.

Також у депутата є зауваження до так званої зрівнялівки, коли військові чи поліцейські, які служать у Запорізькій або Херсонській областях (неподалік лінії зіткнення), отримуватимуть таку саму надбавку, як працівник ДСНС у Закарпатті чи в Івано-Франківську. І, нарешті, він зазначає, що ухвалене в законі обмеження виплат суддям, антикорупційним органам та іншим державним службовцям порушує велику кількість зобов'язань України перед Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом та іншими донорами.

"Збільшувати фінансування сектору безпеки й оборони потрібно реальними діями, а не на папері. Популізмом війну не виграти – тільки продумана фіскальна і бюджетна політика допоможе перемогти ворога", – підсумував Цабаль.

Інший депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що "це саме той закон, де пройшла правка про повернення виплат та обмеження зарплат".

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"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не станеться через графік засідання Ради", – пояснив Железняк.

Підписання закону стане можливим тільки в разі відхилення проєкту постанови про його скасування.

Нагадаємо, 10 квітня Рада проголосувала за повернення 30 000 надбавки до зарплати для військових. Це вдалося зробити через правку до закону №8312. Член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв в коментарі LB.ua розповів, що для повернення виплат військовим необхідно буде шукати додаткові джерела фінансування цієї статті.

У березні українські військовослужбовці почали отримувати гроші вже за новою системою: гарантовані виплати 30 000 усім прибрали, натомість залишили для певних районів і виконання бойових розпоряджень, а 100 000 – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях чи працює на окупованій території або на території Росії. Водночас мінімальну щомісячну зарплату підвищили з 13 000 грн до 20 100. Докладно про це читайте в матеріалі LB.ua "Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно".

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