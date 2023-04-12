Порошенко вважає, що злив секретних документів може бути гібридною спецоперацією Росії

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає, що поява у публічному просторі документів із секретними розвідданими може бути гібридною спецоперацією Росії, спрямованою на руйнування проукраїнської західної коаліції. Про це він заявив в ефірі телеканалу MSNBC.



«Російська агресія – це не криза, це не конфлікт. Це повноцінна війна, включно з гібридним механізмом цієї війни. Я хочу нагадати, що Путін є агентом КДБ, а Росія зараз є державою КДБ. І єдине, що вони можуть спробувати організувати, – провокацію. Можливо, намагаються відвернути увагу від постачання нової кількості озброєнь для українського контрнаступу. Можливо, інформаційною війною намагаються атакувати здатність України забезпечити контрнаступ», – вважає Порошенко.

П’ятий Президент також зазначив, що практично щотижня буває на фронті і знає реальну ситуацію. «Кожного тижня ми намагаємося зробити максимум можливого, щоб зміцнити наші сили. Щотижня ми отримуємо нову зброю із заходу. І це покладає дуже великі надії на український контрнаступ. Тож я думаю, що все це не повинно відвернути нас, і не може відвернути нас від військової допомоги», – наголосив Порошенко.

«Нам потрібні боєприпаси, артилерійські боєприпаси на 155-й калібр, нам потрібна значна кількість, тому що у Росії зараз артилерії в три-чотири рази більше, ніж у нас. Нам потрібні ракети великої дальності. Нам потрібна протиповітряна оборона, тому що потрібно зупинити російське панування в повітряному просторі України. Нам потрібні безпілотники, тому що це новий вид війни. Це війна не стільки піхоти і навіть танків – це війна безпілотників, війна артилерії, системи радіоелектронної боротьби», – вважає Петро Порошенко.

Він також наголосив, що нам потрібні F16 для захисту.

«Я пишаюся тим, що ми створили українські Збройні Сили разом з нашими партнерами по НАТО. Це – битва між російською армією радянського зразка, другою за чисельністю у світі, та значно меншою, але армією за стандартами НАТО. Я точно впевнений, що зрештою, професійні українські пілоти, які зараз проходять навчання в країнах НАТО, цього року використовуватимуть F16 проти російських орків», – переконаний експрезидент.