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Повернення військовим доплат у 30 тисяч – це обов’язок держави, - Порошенко

Верховна Рада ухвалила відповідне рішення.

Повернення військовим доплат у 30 тисяч – це обов’язок держави, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко з трибуни парламенту заявив, що повернення військовим виплат у 30 тисяч – це обов’язок держави перед захисниками. Верховна Рада сьогодні ухвалила відповідне рішення.

«Я думаю, що не відкрию великої таємниці – зараз кожен українець і вся Україна живе в очікуванні великого контрнаступу. Ми не говоримо про дату, ми не говоримо про напрямок, але з цим пов’язані всі надії українського народу. Але чекати і вболівати замало. Необхідно кожному зробити максимум можливого, щоб підвищити ефективність дій Збройних Сил. І обов’язок кожного цивільного – зробити все залежне, щоб досягти цієї мети», – зазначив Порошенко.

Пін нагадав, що «Європейська Солідарність» подала законопроєкт, яким передбачено спрямування коштів державного бюджету на Збройні Сили. Йдеться зокрема про повернення виплат у 30 тисяч гривень як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які залучені до бойових дій, біля лінії фронту ризикують життям і здоров’ям.

«Абсолютно неприпустимим є і скорочення обсягів прав і свобод, що напряму суперечить 22 статті Конституції, де встановлюється, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу чинних прав і свобод. Вимагаю від ініціаторів скорочення пільг учасників бойових дій забрати назад свої пропозиції», – наголосив Петро Порошенко.

«І ще одне дуже наболіле. Родини загиблих повинні отримати в повному обсязі і негайно передбачену законом допомогу. Ми разом із депутатами від «Слуг народу» внесли пропозицію про 3 мільярди – негайно реалізувати і виплатити ці гроші», – закликав Петро Порошенко.

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