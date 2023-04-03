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Порошенко закликав міськради розірвати договори оренди з московським патріархатом

“Євросолідарність” закликала найближче пленарне засідання парламенту присвятити забороні моспатріархату.

Порошенко закликав міськради розірвати договори оренди з московським патріархатом
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності», експрезидент Петро Порошенко закликав місцеві ради по всій країні розірвати угоди оренди з моспатріархатом, а Верховну Раду України – ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви. Про уе він написав у Facebook.

«Керівництво партії сьогодні ухвалило рішення зобов’язати депутатів місцевих рад від «Європейської Солідарності» розірвати угоди оренди приміщень і земельних ділянок для усіх підмосковських храмів. Ми звертаємося до колег з інших патріотичних політсил по всій країні підтримати ці рішення», – закликав Порошенко.

Він наголосив: цю проблему треба не точково гасити, а вирішувати системно як загрозу національній безпеці.

«Ця структура зробила свій вибір. Ми ж маємо прийняти відповідальні політичні рішення. А Томос, який ми вибороли кілька років тому, дає всі гарантії для православних у нашій державі», – резюмує п’ятий Президент.

Також фракція «Європейська Солідарність» у Верховній Раді України у своїй заяві закликала найближче пленарне засідання парламенту присвятити забороні моспатріархату. 

«Вимагаємо в рамках години запитань до Уряду заслухати міністра юстиції, міністра культури та інформаційної політики щодо виконання законодавства про назву церкви та розірвання орендних відносин на користування історичних споруд представництвом московського патріархату. Ініціюємо запрошення керівника СБУ, аби заслухати про роботу спецслужби в захисті нацбезпеки в релігійній сфері, щодо виявлення ворожих агентів в рясах», йдеться у заяві фракції.

«Верховна Рада України не має права самоусунутися і стояти осторонь в питаннях захисту національної безпеки», – вважають у «Євросолідарності».

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