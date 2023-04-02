Група "Макфола-Єрмака" незабаром представить новий санкційний план, - радниця голови ОП

Найближчим часом варто чекати на новий санкційний план групи "Макфола-Єрмака". Про це повідомила в ефірі "Ми-Україна" радниця керівника ОПУ Дарія Зарівна.

"Дуже скоро представить свій план санкційний 2.0. Група "Макфола-Єрмака". Якщо ви пам’ятаєте, десь рік тому в ці дати, ця група була створена, вона презентувала в ці дати свій план. Він був виконаний на 85% і от найближчим часом ми представимо новий. Ми вже побудували потужну санкційну коаліцію, вже добре розуміємо - куди йти, що працює, що не працює", — сказала Зарівна.

Вона додала, що левова частка уже введених санкцій будується на інформації, яку надали українські експерти.