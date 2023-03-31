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Зеленський вважає, що Лукашенко вже не вирішує, яка зброя розташована на території Білорусі

"На мою особисту думку, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч (Путіна - Ред.) з Китаєм", - додав Зеленський.

Зеленський вважає, що Лукашенко вже не вирішує, яка зброя розташована на території Білорусі
Фото: скрин відео

Заява президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі свідчить, зокрема, про те, що Олександр Лукашенко вже не вирішує, яка зброя розташована на його території.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Бучанського саміту 31 березня.

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Зеленський вважає, що самопроголошений очільник Білорусі повністю втратив свою суб'єктність. "Він, я думаю, вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", - додав Зеленський.

"На мою особисту думку, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч (Путіна - Ред.) з Китаєм. Перше, що потрібно було показати, - якусь суб'єктність, яку Росія під головування президента Путіна повністю втратила", - додав Президент.

Також Зеленський зазначив, що така заява Путіна підкреслює те, що "треба показувати якісь політичні кроки чи перемоги президенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити".

Нагадаємо, днями Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Лукашенко.

На Заході різко відреагували на такі наміри Москви. До прикладу, президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити Росію, поки вона не спричинила ядерної катастрофи.

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