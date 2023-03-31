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Звірства в Бучі показали світу, що означає війна Путіна, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе у цій війні.

Звірства в Бучі показали світу, що означає війна Путіна, - Шольц
Буча, 3 квітня 2022
Фото: Михайло Палінчак

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що звірства російських військових в Бучі показали світу, що означає війна Путіна. 

Про це він написав у “Твіттері”. 

“Звірства в Бучі рік тому показали світу, що означає війна Путіна. Ці картини закарбувалися і мені. Ці злочини не можуть залишитися безкарними. Тому ми разом стоїмо з Україною. Росія не переможе!” - написав Шольц. 

Нагадаємо, сьогодні Зеленський, президентка Молдови та премʼєри трьох країн вшанували памʼять убитих у Бучі. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих.

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