Звірства в Бучі показали світу, що означає війна Путіна, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе у цій війні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що звірства російських військових в Бучі показали світу, що означає війна Путіна.

Про це він написав у “Твіттері”.

“Звірства в Бучі рік тому показали світу, що означає війна Путіна. Ці картини закарбувалися і мені. Ці злочини не можуть залишитися безкарними. Тому ми разом стоїмо з Україною. Росія не переможе!” - написав Шольц.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський, президентка Молдови та премʼєри трьох країн вшанували памʼять убитих у Бучі. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих.