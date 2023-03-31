Звірства в Бучі показали світу, що означає війна Путіна, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що звірства російських військових в Бучі показали світу, що означає війна Путіна.
Про це він написав у “Твіттері”.
“Звірства в Бучі рік тому показали світу, що означає війна Путіна. Ці картини закарбувалися і мені. Ці злочини не можуть залишитися безкарними. Тому ми разом стоїмо з Україною. Росія не переможе!” - написав Шольц.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський, президентка Молдови та премʼєри трьох країн вшанували памʼять убитих у Бучі. Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих.