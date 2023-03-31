Суд визнав винним екскерівника департаменту держзакупівель Міноборони у наданні недостовірної інформації НАЗК

Крім того, запит НАЗК був виконаний чиновником з порушенням встановлених законом строків.

Суд визнав винним колишнього керівника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького у наданні недостовірної інформації Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Хмельницького зараз судять у справі про розкрадання понад 100 млн грн при закупівлі бронежилетів ймовірно низької якості для українських військових.

Про рішення суду повідомляє НАЗК.

“30 березня колишнього керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдана Хмельницького суд визнав винним у наданні Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) недостовірної інформації. Крім того, запит НАЗК був виконаний з порушенням встановлених законом строків. Таке діяння відноситься до адміністративних правопорушень, пов‘язаних з корупцією”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці минулого року НАЗК витребувало аудиторський звіт щодо процесу закупівель в умовах воєнного стану, який проводився в очолюваному тоді Богданом Хмельницьким департаменті. Свій запит НАЗК спрямувало в межах перевірки організації роботи із запобігання корупції, яку проводило на той час в Міноборони.

“Методологія управління корупційними ризиками, розроблена НАЗК, дозволяє нам шляхом аналізу таких звітів встановити, наскільки ефективно той чи інший орган вживає заходів для того, щоб мінімізувати корупційні ризики у своїй діяльності”, – зазначив заступник Голови НАЗК Андрій Вишневський.

Хмельницький повідомив, що такого звіту немає і надати його він не може.

“Пізніше нам стало відомо, що він під підпис ознайомився із цим звітом задовго до того, як написав НАЗК про те, що звіт відсутній. У цьому, власне, і є суть надання недостовірної інформації. Крім того, він порушив термін відповіді. Ми вбачали в цьому умисел, оскільки Хмельницький міг мати мотив як затягувати з відповіддю, так і не надавати НАЗК сам звіт. У ході судового розгляду знайшли підтвердження факти неправомірних дій Хмельницького щодо невиконання вимог НАЗК”, – повідомив Андрій Вишневський.

При цьому НАЗК не повідомляє, що саме присуджено Хмельницькому за ці порушення.

Нагадаємо, на початку лютого ексчиновнику Міноборони Хмельницькому суд збільшив розмір застави до 40 млн грн. Клопотання захисту про скасування запобіжного заходу залишили без задоволення.

Раніше Шевченківський суд призначив ексчиновнику заставу в розмірі 2,6 млн грн, хоча прокуратура просила про 107 млн грн. В розтраті саме такої суми підозрюють Хмельницького, коли його департамент закуповував бронежилети ймовірно низької якості для українських військових.

У ЦПК зауважили, що однією з цікавих обставин у справі є те, що повний текст рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу Хмельницькому згідно з ухвалою мали оголосити лише о 16.45 6 лютого. Натомість до цього часу апеляція вже розглянула скарги.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ексзаступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

Хмельницького звинувачують у розтраті державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.