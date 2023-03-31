Нєбитов розповів, скільки мирних українців вбив ворог на Київщині за 33 дні окупації

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, що на Київщині загарбники вбили 1374 українців, серед них - 38 дітей.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Робота триває. Росія накоїла дуже багато злочинів, убивств мирних людей. 1374 загиблих українців, тіла яких уже знайдені. Але досі залишаються не знайденими, зниклими безвісти 280 українців. Їх долю, станом на зараз, ми не знаємо. ...За цей місяць (окупації в 2022 році — ред.) загинуло 38 дітей, 34 були поранені. Найменшій дитині було шість місяців. Але робота продовжується”, - поінформував Нєбитов.

Він наголосив, що ці жертви не були випадковими, більшість загиблих убиті цілеспрямовано саме зі стрілецької зброї.

Начальник ГУ Нацполіції області додав, що Буча — це перший регіон Київщини, який звільнили швидко, тому окупанти не встигли приховати всі свої злочини.

Для порівняння високопосадовець навів приклад Маріуполя, де поліція не може зафіксувати російські злочини, оскільки місто перебуває під окупацією.

Як відомо, 31 березня 2022 року Сили оборони звільнили від російських загарбників місто Бучу, що в Київській області. Буча пережила 33 дні окупації, правоохоронці зафіксували 9000 російських воєнних злочинів.

Нагадаємо, у бліндажах росіян на Київщині знайшли вкрадені іменні дитячі ложечки. Іх передали власникам. Діти та мати живі, і зараз знаходяться за кордоном.