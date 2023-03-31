До України прибули премʼєри Ховартії, Словаччини і Словенії

Вони візьмуть участь у саміті з нагоди деокуації Бучі.

У пʼятницю до України прибули премʼєр-міністри одразу трьох країн: Хорватії, Словаччини і Словенії. Вони братимуть участь у саміті з нагоди деокупації Бучі – міста-супутника Києва, що пережило окупацію і звірства російських військових.

Хорватський премʼєр Андрей Пленкович уже зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Хорватія – держава, яка попри складний шлях повоєнного відновлення, успішно повноцінно інтегрувалася до ЄС. Для нас є надзвичайно цінним досвід у євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні. І Хорватія готова надати підтримку в цих сферах. Зокрема, на рівні Єврокомісії готує ініціативи щодо допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні", – заявив Шмигаль у Телеграм.

Пленкович, його словацький колега Едуард Геґер та словенський – Роберт Голоб – братимуть участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.

Пленкович та Геґер вже відвідували Україну за час великої війни, а для Голоба це перша поїздка.