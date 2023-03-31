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Росія втратила ще 460 окупантів, 5 танків, 3 ББМ і 4 артилерійські системи

Також в окупантів стало менше на девʼять БпЛА оперативно-тактичного рівня, на три авто і три одиниці спеціальної техніки. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 31 березня 2023 орієнтовно склали 173 360 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 460 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці. Інші втрати:

  • танків – 3615 (+5)
  • бойових броньованих машин – 6977 (+3)
  • артилерійських систем – 2675 (+4)
  • РСЗВ – 526 (+0)
  • засоби ППО – 278 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3)
  • спеціальна техніка – 294 (+3).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, цієї ночі росіяни намагалися завдати масованого удару безпілотниками. Сили оборони знищили девʼять із десяти апаратів. Є пошкодження обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі, по якому росіяни стріляли з ракетних систем залпового вогню. Харків був обстріляний з території Бєлгородської області. 

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