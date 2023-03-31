Росія втратила ще 460 окупантів, 5 танків, 3 ББМ і 4 артилерійські системи

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 31 березня 2023 орієнтовно склали 173 360 осіб. Минулої доби захисники ліквідували 460 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці. Інші втрати:
- танків – 3615 (+5)
- бойових броньованих машин – 6977 (+3)
- артилерійських систем – 2675 (+4)
- РСЗВ – 526 (+0)
- засоби ППО – 278 (+0) од,
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3)
- спеціальна техніка – 294 (+3).
Нагадаємо, цієї ночі росіяни намагалися завдати масованого удару безпілотниками. Сили оборони знищили девʼять із десяти апаратів. Є пошкодження обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі, по якому росіяни стріляли з ракетних систем залпового вогню. Харків був обстріляний з території Бєлгородської області.