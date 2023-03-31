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Сьогодні “Укрпошта” випускає в обіг марку до річниці звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля

Тираж блоку − всього 100 000 примірників.

Фото: Укрпошта

Сьогодні національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” випускає в обіг марку до річниці звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля від російських окупантів, а також листівки та конверти серії.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський. 

Марка “Буча, Ірпінь, Гостомель: Не забудемо, Не пробачимо” вже стала дуже популярною, зазначив він.

“Онлайн тираж вже майже продан, залишки дамо в продаж вранці. Завтра буде діяти обмеження: 2 блоки в Головпоштамптах та онлайн та по одному блоку у відділеннях. Хочемо щоб більше людей отримали можливість мати цю частинку історії”, – додав Смілянський.

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Як повідомили в Укрпошті, тираж блоку − всього 100 000 примірників. 

На поштовому блоці використані матеріали фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка та фотографа Михайла Джоса. Автор малюнку поштової марки, присвяченої Гостомелю, − художник Олександр Нікітюк.

Погашення “Перший день” відбудеться 31 березня в київському головпоштамті, а спецпогашення − в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

У день введення поштового блоку в Бучі, Ірпені й Гостомелі починають працювати постійно діючі штемпелі з перевідною датою “Місто Героїв. Буча”, “Місто Героїв. Ірпінь”, “Місто Героїв. Гостомель”.

Нагадаємо, Укрпошта з 24 лютого ввела в обіг благодійну марку "ПТН ПНХ!" із графіті Бенксі.

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