Окупанти обстріляли Чернігівщину з міномету

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Надвечір 30 березня російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зазначається, що росіяни обстріляли Чернігівську область в район н.п. Блешня.

Обстріл відбувався з 17:30 до 18:40, було зафіксовано 35 приходів, ймовірно з міномету 82 мм.

Наразі про втрати серед місцевого населення, а також про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ударили ракетами по Харкову з території РФ. Внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.