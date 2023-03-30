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Окупанти обстріляли Чернігівщину з міномету

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Окупанти обстріляли Чернігівщину з міномету
Фото: ДПСУ

Надвечір 30 березня російська армія знову обстріляла прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

Зазначається, що росіяни обстріляли Чернігівську область в район н.п. Блешня.

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Обстріл відбувався з 17:30 до 18:40, було зафіксовано 35 приходів, ймовірно з міномету 82 мм.

Наразі про втрати серед місцевого населення, а також про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ударили ракетами по Харкову з території РФ. Внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. 

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