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Правоохоронці Харківщини повідомили директорці ліцею про підозру у колабораційні діяльності

Жінка повідомляла підлеглим про необхідність здійснення навчального процесу за освітніми стандартами РФ.

Правоохоронці Харківщини повідомили директорці ліцею про підозру у колабораційні діяльності
Фото: Нацполіція

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності директорці Вовчанського ліцею № 2. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час окупації росіяни створили заклад освіти під назвою “Волчанская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней № 2” на базі приміщень та матеріальних цінностей ліцею.

Директорка ліцею на колективних нарадах та загальних зборах вчителів неодноразово повідомляла про необхідність здійснення навчального процесу за освітніми стандартами РФ з використанням підручників російською мовою. 

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Також вона видавала накази про прийняття вчителів та іншого персоналу на роботу, відправляла колег до Росії для проходження перепідготовки.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження, санкція статті передбачає виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра впроваджувала стандарти російської освіти.

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