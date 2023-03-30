Росіяни вдарили по Харкову ракетами

Російські окупаційні війська ударили ракетами по Харкову з території РФ.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Зафіксовано щонайменше 6 “прильотів”, попередньо С-300”, - написав він.
Синєгубов уточнив, що обстріл вівся з боку Бєлгорода.
Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється.
Голова ОВА закликав не покидати укриттів до відбою тривоги.
Нагадаємо, 30 березня російські війська обстріляли Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області.