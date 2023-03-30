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Росіяни вдарили по Харкову ракетами

Попередньо, обстріл вівся з боку Бєлгорода.

Росіяни вдарили по Харкову ракетами
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

Російські окупаційні війська ударили ракетами по Харкову з території РФ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовано щонайменше 6 “прильотів”, попередньо С-300”, - написав він.

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Синєгубов уточнив, що обстріл вівся з боку Бєлгорода.

Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється. 

Голова ОВА закликав не покидати укриттів до відбою тривоги.

Нагадаємо, 30 березня російські війська обстріляли Білопільську, Краснопільську та Середино-Будську громади Сумської області.

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