Розслідування викрадення росіянами українських дітей ініціювали 45 країн, - Кулеба

Припинити практику геноциду та повернути дітей в Україну можна за допомогою спільних рішучих дій.

Держави-члени ОБСЄ ініціюють розслідування фактів вивезення росіянами українських дітей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вітаю залучення 45 державами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей Росією”, - написав Кулеба.

Він додав, що необхідні рішучі спільні дії, щоб припинити практику геноциду та повернути дітей в Україну.

Також треба забезпечити притягнення винних у викраденнях дітей до відповідальності, наголосив міністр.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Нагадаємо, Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією. За резолюцію проголосували 90 сенаторів, усі присутні в залі.

За офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей. Викрадені 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування.