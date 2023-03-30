Житель Херсонщини підірвався на російській міні

У Малій Олександрівці на Херсонщині чоловік підірвався на російській міні, яку залишили окупанти.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

67-річний житель пішов у лісосмугу поблизу села, де й натрапив на російську вибухівку.

"Внаслідок детонації міни чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, напередоднв в Ізюмському районі Харківщини поблизу м. Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.

За інформацією ДСНС, 30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами.