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Житель Херсонщини підірвався на російській міні

Потерпілий - у важкому стані.

Житель Херсонщини підірвався на російській міні
Фото: pivdenukraine.com.ua

У Малій Олександрівці на Херсонщині чоловік підірвався на російській міні, яку залишили окупанти.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

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67-річний житель пішов у лісосмугу поблизу села, де й натрапив на російську вибухівку.

"Внаслідок детонації міни чоловік отримав численні опіки тіла та обличчя, й наразі перебуває у важкому стані. Медики борються за його життя", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, напередоднв в Ізюмському районі Харківщини поблизу м. Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.

За інформацією ДСНС, 30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами.

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