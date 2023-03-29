На Харківщині легківка наїхала на протитанкову міну, загинули двоє людей

В Ізюмському районі Харківщини поблизу м. Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, в результаті вибуху загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік.

"Ще двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення та були госпіталізовані", – додав Синєгубов.

Він закликав жителів не пересуватися невідомими чи неперевіреними дорогами. "Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", – наголосив очільник області.

Нагадаємо, напередодні у Куп'янську чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Через мінну небезпеку на Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята.