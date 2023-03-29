Головнокомандувачі України та Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі обговорили постачання озброєння та боєприпасів

Також ішлося про постачання Україні військової техніки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувач ЗС США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного на його сторінках у соцмережах.

Під час розмови генерали обговорили оборонні питання. Зокрема, постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

"Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу. Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", - наголосив Залужний.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що ЗСУ у майбутньому мають обов’язково мають отримати винищувачі F-16, однак зараз західним партнерам слід зосередитися на забезпеченні України системами ППО, ракетами та бронетехнікою.

Тим часом Іспанія відправить в Україну перші шість танків Leopard 2 після Великодня.