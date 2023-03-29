На Херсонщині окупанти викрали старосту одного з сіл

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області російські військові викрали старосту одного з населених пунктів.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

У повідомленні правоохоронців зазначається, що місцеперебування жінки-посадовця зараз невідоме.

Працівники поліції документують воєнні злочини, які вчинені збройними силами Російської Федерації, вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.