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На Херсонщині окупанти катують тих, хто не бере російський паспорт

За відмову від паспорта вони погрожують “ямою”.

На Херсонщині окупанти катують тих, хто не бере російський паспорт
Фото: Центр нацспротиву

У Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Для того, аби змусити українців брати російський паспорт – окупанти погрожують людям фізичною розправою”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. 

“Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують “ямою”. Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи”, – додають у Центрі.

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Також для тиску на людей росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни погрожують жителям окупованої території Херсонщини незаконним позбавленням волі за відсутність російських паспортів.

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